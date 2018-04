IPL 2018: छावनी में तब्दील हुआ चेपक स्टेडियम, शुरू होने वाला है CSK और KKR के बीच मुकाबला

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सीजन 11 में आज यानी 10 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला जाना है। यह मैच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा, लेकिन इससे पहले मैच के ऊपर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। दरअसल, चेन्नई में आईपीएल के आयोजन का काफी समय पहले से विरोध किया जा रहा है। कावेरी जल विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अब धमकी दी है कि अगर चेपक स्टेडियम में मैच होता है तो वह वहां सांप छोड़ देंगे। प्रो तमिल लीडर वेलमुरुगन का कहना है कि जो आदिवासी आईपीएल के विरोध में स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं वह मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर सांप छोड़ देंगे। प्रदर्शनकारियों की धमकी के मद्देनजर राज्य सरकार ने भारी पुलिसबल का इंतजाम किया है। पूरे स्टेडियम की सुरक्षा में करीब 4000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। मैच शुरू होने में कुछ ही वक्त का समय बचा है। ऐसे में वहां पर स्थिति खराब ना हो इसके लिए मुस्तैद पुलिस बल किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

Chennai: Protestors are marching towards M. A. Chidambaram Stadium as they want to block the IPL match. Around 4,000 police personnel have been deployed #CauveryIPLRow@Ahmedshabbir20 with more details pic.twitter.com/3ItPCCxHIZ

