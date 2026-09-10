बिहार के वैशाली में एक पुल निर्माण के दौरान पुल का एक हिस्सा और लोहे का भारी स्ट्रक्चर गिर जाने से सात मजदूर घायल हो गए हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने को बताया कि सभी घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि हादसा गुरुवार सुबह लालगंज क्षेत्र में हुआ। इस हादसे में चोटिल हुए सातों लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वर्षा सिंह ने बताया कि इस घटना की जांच की जा रही है।

#WATCH | Vaishali, Bihar | Portion of an under-construction bridge collapses in Jalalpur area; At least 6 people are injured in the incident pic.twitter.com/HWBKBkH7LW — ANI (@ANI) September 10, 2026

NHAI कर रहा था पुल का निर्माण

यह पुल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा बनाया जा रहा है। हादसे के बाद NHAI ने एक बयान में कहा, “NH-139W पर पुल निर्माण के दौरान मशीन (लॉन्चर) को स्थानांतरित करते समय यह घटना हुई।”

प्राधिकरण ने कहा कि हादसे में पुल की संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। NHAI ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा मानकों और कार्यप्रणालियों की पुन: समीक्षा की जा रही है।

तेजस्वी ने सरकार पर साधा निशाना

इस घटना के बाद राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने घटना की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा, “बिहार में फिर एक पुल गिरा! वैशाली जिले में भ्रष्टाचार के बोझ से फिर एक ओर निर्माणाधीन पुल गिर जाने से करीब आधा दर्जन मजदूरों के दबने और घायल होने की खबर है। कई मजदूरों की हालत गंभीर है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि घटिया निर्माण सामग्री, खराब गुणवत्ता, मानकों की अनदेखी जांच में अनियमितता और एनडीए नेताओं का भ्रष्टाचारी किरदार ही निरंतर गिरते पुलों का मुख्य कारण है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि उम्मीद के मुताबिक भ्रष्ट एनडीए सरकार फिर अपने भ्रष्टाचार की लीपापोती करेगी।

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सूत्रों के मुताबिक पिछले दो महीनों में कई बार बीआरपीएनएन और आरसीडी दोनों को विक्रमशिला पुल की “खतरनाक स्थिति” के बारे में आगाह किया गया था। पूरी खबर पढ़ने के लि क्लिक करें।