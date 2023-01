Haryana VVIP Village: यहां से डिप्टी PM और CMs बन लिए, कई MLA रहे… हरियाणा के सिरसा में VVIP गांव चौटाला में सुविधाएं नदारद

VVIP village in Haryana: हरियाणा के सिरसा जिले में चौटाला ‘वीवीआईपी’ गांव है। पूर्व डिप्टी पीएम और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री देवी लाल, उनके बेटे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला समेत कई मंत्रियों और विधायकों का पैतृक घर है।

Haryana के VVIP गांव Chautala के स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधाओं की कमी है। (Photo- Indian Express by Amit Mehra)

