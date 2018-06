यूपी में भ्रष्टाचार के शिकायतकर्ता के यूटर्न पर मनीष सिसोदिया का तंज: एक दिन और थाने में बिठा लेते तो केजरीवाल का नाम ले लेता

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव शशि प्रकाश गोयल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाला शिकायतकर्ता कारोबारी अपनी बात से मुकर गया है। अभिषेक गुप्ता नाम के कारोबारी ने लिखित में माफीनामा देते हुए प्रकाश पर लगाए गए आरोप वापस ले लिए हैं। अभिषेक द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद राजनीतिक जगत में काफी हलचल मच गई है। वरिष्ठ पत्रकार और फिल्ममेकर विनोद कापरी ने ट्वीट कर अभिषेक गुप्ता का बचाव करते हुए जहां यूपी पुलिस को घेरा है तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी पुलिस और बीजेपी पर तंज कसा है।

कापरी ने ट्वीट कर यूपी पुलिस के ऊपर शिकायतकर्ता युवा कारोबारी को बरगलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, ‘जब आप एक 22-23 साल के लड़के को, वो भी एक व्यापारी को, उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय थाने में पूरे दिन बैठा लेंगे, समझा देंगे कि मुकदमा तुम्हारे खिलाफ ही हो जाएगा बेटा। बिजनेस तो ठप होगा ही, जेल अलग जाओगे तो वो व्यापारी अपने बयान में यही कहेगा कि हां मैं गलत आरोप लगा रहा था।’ कापरी के इस ट्वीट पर सिसोदिया ने भी पुलिस पर तंज कसा और कहा कि अगर एक दिन और अभिषेक को जेल में रखा जाता तो वह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम ले लेता। उन्होंने कहा, ‘वैसे एक दिन और थाने में बिठा लेते… बेचारा अपने बयान में केजरीवाल का नाम ले लेता।’

We have registered the case. In the day, we interrogated Abhishek Gupta & he said that he took a loan of Rs.1 crore from a bank to open a petrol pump. He is not mentally strong. In confusion, he took the name of BJP leaders to influence bank authorities: Deepak Kumar, SSP Lucknow pic.twitter.com/dn2KBICMmj

— ANI UP (@ANINewsUP) June 8, 2018