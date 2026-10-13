Delhi News: दुर्गा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, “मेरे बेटे की मेरी आंखों के सामने मौत हो गई और मैं कुछ नहीं कर सकी।” उत्तर-पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार स्थित अपने घर में शोक मनाते हुए उन्होंने बताया कि वह भयानक पल आज भी उनके दिमाग में साफ-साफ झलक रहा है। सोमवार को शर्मा की मृत्यु पर उन्हें सांत्वना देने आए उनके आसपास उनकी बहू अंजली, पोते-पोतियां और परिचित मौजूद थे।

दुर्गा और उनके बेटे पवन शर्मा 8 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो में घर लौट रहे थे, तभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीट को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक पूर्व आईएएस अधिकारी और उसके बेटे ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया। संजय प्रताप सिंह के रूप में पहचाने गए पूर्व आईएएस अधिकारी और उसके बेटे को एक दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना को याद कर रो पड़ी दुर्गा

70 साल की दुर्गा घटना को याद करते हुए फूट-फूट कर रो पड़ीं। उन्होंने बताया, “मैं अपने बेटे के बगल में बैठी थी, तभी किसी ने उसे हिलाकर उठने को कहा। मेरे बेटे ने बस इतना कहा, ‘ऐसे क्यों बोल रहे हो?’ मैंने भी यही कहा। मेरा बेटा उठ गया और अपनी सीट छोड़ दी। मैं भी उठ गई। तभी वह आदमी आक्रामक हो गया और उसने मेरे बेटे को मारा। जब मैंने बीच-बचाव किया, तो उस आदमी ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे पीछे धकेल दिया। उसके बाद मामला बिगड़ गया।”

इसके बाद जो हुआ, उसके बारे में उन्होंने बताया, वह एक क्रूर हमला था। उन्होंने कहा, “मैंने बस अपने बेटे को पिटते हुए देखा। मैं चिल्ला रही थी, मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। एक पल मैंने उसे गला दबाते हुए देखा, जिसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने उस पर पानी डाला, उसकी छाती दबाई, लेकिन वह उठा नहीं।”

पवन 2 नवंबर को 47 साल के हो जाते। दुर्गा ने अफसोस जताते हुए कहा, “उन्होंने उसे मुक्केबाजों की तरह मारा। शिक्षित लोग जो कभी नौकरशाही का हिस्सा थे, वे ऐसे ही व्यवहार करते हैं।” घटना वाले दिन दुर्गा और पवन अपने बीमार छोटे बेटे दीपक से मिलने गुरुग्राम स्थित उसके घर गए थे। मुलाकात के बाद दीपक ने उन्हें शाम करीब 4 बजे द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन पर छोड़ा। लगभग एक घंटे बाद, उसे अपनी मां का फोन आया, जिन्होंने कहा, “सब बर्बाद हो गया।”

दीपक तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुए

दीपक तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुए और एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि उनके भाई को मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, “मेरा भाई शांत स्वभाव का था। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। उसका सामाजिक दायरा छोटा था और वह अपने परिवार के प्रति समर्पित था।”

पवन के यमुना विहार स्थित घर पर, उनकी पत्नी और उनकी बेटी अनिशका सदमे से चुप हो गईं। दंपत्ति के बेटे दिव्यांश ने कहा, “हमें न्याय चाहिए। मेरे पिता के हत्यारे सड़कों पर खुलेआम नहीं घूम सकते। वे किसी और के साथ भी ऐसा कर सकते हैं।”

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दिल्ली मेट्रो में बुजुर्गों के लिए आरक्षित सीट को लेकर हुए विवाद में 48 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि व्यक्ति को कथित तौर पर थप्पड़ मारा गया और धक्का दिया गया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…