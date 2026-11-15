Anant Singh Daughter Wedding: जनता दल यूनाइटेड से निकाले गए नेता और मोकामा के विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी की शादी बेहद भव्य होने वाली है। शादी में बड़े नेताओं और कई चर्चित हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। इसी बीच, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी शादी में शामिल होने की बात कही है।

पत्रकारों से बातचीत में बृजभूषण सिंह ने कहा, “अनंत सिंह की बेटी की शादी है बृजभूषण सिंह जाएंगे। अब जब प्रेम से मुझ को याद किया है और हमारी बिरादरी के हैं तो बिल्कुल जाएंगे।” बता दें बाहुबली अनंत सिंह भूमिहार हैं और बृजभूषण सिंह राजपूत हैं।

किसके साथ हो रही अनंत सिंह की बेटी की शादी?

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी 25 नवंबर को बिहटा के ऋषिकेश कुमार (उर्फ अंकित) के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। अनंत सिंह पोस्टग्रेजुएट हैं, जबकि ऋषिकेश ने अटलांटा की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है और वे एक दशक से भी ज्यादा समय तक अमेरिका में रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, अनंत सिंह को घोड़ों का बहुत शौक है और वे शादी के दिन एक घुड़दौड़ का आयोजन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौड़ के विजेताओं को इनाम के तौर पर महिंद्रा थार, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि शादी के जश्न में कई मशहूर हस्तियां शामिल होंगी, जिनमें उदित नारायण, सोनू सूद, मैथिली ठाकुर, रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह जैसे कलाकार शामिल हैं।

लडवान गांव में उनके समर्थक 10 बीघा जमीन पर आधुनिक पंडाल बना रहे हैं। मुख्य मंच और विवाह मंडप को सजाने के लिए चीन और भारत के बड़े शहरों (जैसे बेंगलुरु) से ताजे फूल मंगाए गए हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर भी इस शादी की काफी चर्चा है। अनंत सिंह के पटना स्थित घर पर एक सफेद लैंड रोवर डिफेंडर खड़ी है, जो दूल्हे के आने का इंतजार कर रही है।

अनंत सिंह को जेडीयू ने निकाला

अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को पार्टी-विरोधी गतिविधियों के कारण निकाल दिया गया। जेडीयू ने बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में सिंह को अयोग्य घोषित करने की भी मांग की है। यह निष्कासन अनंत सिंह और जेडीयू के बीच चल रहे तनाव के बीच हुआ है। यह तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब अनंत सिंह ने पार्टी के आदेशों को दरकिनार करते हुए, हाल ही में हुए एमएलसी चुनावों में जेडीयू के प्रवक्ता और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार के खिलाफ जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन किया। अंततः, इस चुनाव में नीरज कुमार की जीत हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत रद्द की

30 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह की जमानत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन उनकी बेटी की शादी को देखते हुए उनकी जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी।

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जेडीयू से निष्कासित विधायक अनंत सिंह ने बताया कि उनकी बेटी की भव्य शादी के लिए भारत और पाकिस्तान के लोगों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पारिवारिक समारोहों में राजनीतिक मतभेदों की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने कहा कि वह सभी पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित करेंगे, जिनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी शामिल हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…