कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी का समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा एक वीडियो सामने आया हैं, जिसमें वह फोन पर किसी व्यक्ति से बात करते हुए कह रहे थे कि “वह (जनता दल (सेक्यूलर) के नेता एच.प्रकाश) एक अच्छा आदमी था, मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसकी हत्या क्यों की। उन्हें बेरहमी से गोलीबारी में मार डालो, कोई दिक्कत नहीं है।” बता दें कि दो दिन पहले ही जनता दल (सेक्यूलर) के नेता एच.प्रकाश की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इसी हत्या के संदर्भ में हमलावरों के खिलाफ ये बातें कहीं। कुछ खबरों में कथित तौर पर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने फोन पर किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान ये सब कहा।

हालांकि इसे लेकर विवाद हो गया है और सार्वजनिक तौर पर इस तरह के आदेश देने पर लोगों ने उनकी आलोचना शुरु कर दी है। मामले पर विवाद बढ़ता देख एचडी कुमारस्वामी ने इस मसले पर सफाई दी है और कहा है कि वह भावनाओं में बहकर ये सब कह गए और उन्होंने ये आदेश के तहत नहीं कहा था। जनता दल (सेक्यूलर) के प्रमुख और कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि “यह (जनता दल (सेक्यूलर) के नेता को मारने वाले हमलावरों को मारने की बात) मेरा आदेश नहीं था, मैं उस वक्त भावुक हो गया था। हत्यारे इससे पहले भी दो हत्याए कर चुके थे और जेल में बंद थे। 2 दिन पहले ही वह जमानत पर जेल से बाहर आए और उन्होंने एक और व्यक्ति की हत्या कर दी। इस तरह वो जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।”

#WATCH Karnataka CM HD Kumaraswamy caught on cam telling someone on the phone ‘He(murdered JDS leader Prakash) was a good man, I don’t know why did they murder him. Kill them (assailants) mercilessly in a shootout, no problem. (24.12.18) pic.twitter.com/j42dqiRs0a

Karnataka CM: It(kill assailants mercilessly) was not my order, I was emotional at that moment. they (killers )are the reason for two murders and they were in jail. they came out on bail 2 days ago and killed another person(JDS leader Prakash), this is how they are misusing bail pic.twitter.com/fNgFuNbllf

