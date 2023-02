Gujarat: बीजेपी सांसद के भतीजे पर HC की रहमदिली, उम्र कैद की सजा को किया सस्पेंड

Gujarat : जस्टिस एस एच वोरा और मौना भट्ट की खंडपीठ ने शिवा सोलंकी की सजा को निलंबित करते हुए और उन्हें जमानत पर रिहा करते हुए यह शर्त लगाई कि वह एक साल की अवधि के लिए ऊना तालुका की स्थानीय सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे।

बीजेपी के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी के भतीजे शिवा सोलंकी (बीच में). (एक्सप्रेस फाइल)

Gujarat: गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 6 फरवरी को भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी के भतीजे प्रतापभाई उर्फ ​​शिव सोलंकी की सजा को निलंबित कर दिया है। ​​शिव सोलंकी को 2010 में गुजरात उच्च न्यायालय परिसर के बाहर आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने जुलाई 2019 में दीनू और शिवा सहित सात लोगों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूत मिटाने) और 120 बी (अपराध करने की आपराधिक साजिश) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने क्या कहा जस्टिस एस एच वोरा और मौना भट्ट की खंडपीठ ने शिवा की सजा को निलंबित करते हुए और उन्हें जमानत पर रिहा करते हुए यह शर्त रखी कि शिव सोलंकी एक साल की अवधि के लिए ऊना तालुका की स्थानीय सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। इस मामले से जुड़े एक गवाह धर्मेंद्रगिरी गोस्वामी पर 1 फरवरी को हमला किया गया था। अदालत ने शिव सोलंकी को इस शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया कि वह अपील की सुनवाई के दौरान गुजरात नहीं छोड़ेंगे, अपना पासपोर्ट जमा करेंगे, हर महीने पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अदालत में उनकी अपील की सुनवाई में शामिल होंगे। शिवा सोलंकी ने उच्च न्यायालय में सुनवाई और आपराधिक अपील के अंतिम निस्तारण के लिए सजा को निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। शिव सोलंकी और छह अन्य को हत्या और आपराधिक साजिश के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और 15 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया था। Also Read Gujarat: सोमनाथ के कांग्रेस विधायक को छह महीने की कैद, 12 साल पुराने दंगा मामले में हुई सजा

क्या था मामला ? आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की 20 जुलाई, 2010 को गुजरात उच्च न्यायालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब उन्होंने कथित रूप से आरटीआई आवेदनों के माध्यम से दीनू सोलंकी से जुड़ी अवैध खनन गतिविधियों का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने आरोप पत्र दायर किया।

