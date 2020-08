ITBP को सलाम! 15 घंटे, 40Km पैदल चल जख्मी महिला को स्ट्रेचर पर ले गए जवान, दुर्गम पहाड़ों और उफनते नालों को किया पार

सीमा पर देश की रक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज जवान दुश्मनों को तो मुंहतोड़ जवाब देते ही हैं, इसके ही साथ वे कई बार आम नागरिकों के लिए बहुत बड़े मददगार साबित होते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के दूरदराज के गाँव लप्सा से सामने आ रहा है, जहाँ भारत तिब्बत सीमा बल (ITBP) के जवानों ने एक घायल महिला को अस्पताल पहुँचाने में मदद की।

लप्सा गाँव में बुनियादी सुविधाएँ ना के बराबर हैं और यह क्षेत्र बाकी जगहों से पूरी तरह से कटा हुआ है। यहां से थोड़ी बहुत सुविधाओं से युक्त मुनस्यारी कस्बा 40 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव से मुनस्यारी जाने के लिए कोई ठीक-ठाक सड़क भी नहीं है।

घायल महिला को इलाज की सख्त जरूरत थी। इसलिए आईटीबीपी के जवानों ने महिला को स्ट्रेचर पर लिटा के पैदल ही मुनस्यारी का सफ़र शुरू कर दिया। यह सफ़र बहुत ही दुर्गम था। इस रास्ते में कई उफनते नदी नाले मौजूद हैं। इसके साथ ही बीच में कई पहाड़ों से अक्सर भूस्खलन की घटनाएँ सामने आती रहतीं हैं। इस सफ़र को तय करने में जवानों को 15 घंटों का वक्त लगा। इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया जा सका है।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल से जवानों का एक वीडियो साझा किया है जिसमें वे उफनते नाले के रास्ते से बहुत ही सावधानी से महिला को ले जा रहे हैं।

#WATCH: ITBP jawans travelled 40-km on foot for 15 hours carrying an injured woman on a stretcher from a remote village, Lapsa to Munsyari in Pithoragarh, Uttarakhand yesterday. During this journey, they crossed flooded nullahs & landslide-prone areas: ITBP pic.twitter.com/kTycp5IizR

— ANI (@ANI) August 23, 2020