दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया जिनमें आरोप लगाया गया था कि जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शनों के कारण बंद कर दिया गया है। पुलिस ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और तथ्यों से रहित बताया है।
दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट किया जाता है कि जंतर-मंतर शांतिपूर्ण और अधिकृत प्रदर्शनों के लिए एक सक्रिय और अधिकृत जगह बनी हुई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसके पालन में दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक इस जगह पर अधिकतम 1000 लोगों को अनुमति दी जा सकती है। यह अनुमति संबंधित आयोजकों या व्यक्तियों द्वारा औपचारिक आवेदन करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाती है और इसके लिए तय नियमों और शर्तों का पालन करना जरूरी होता है।
दिल्ली पुलिस ने लोगों को दी सलाह
इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बिना पुष्टि की गई जानकारी पर विश्वास न करें या उसे न फैलाएं और सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र हाई कमेटी गठित करने की मांग की थी। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ कथित तौर पर बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच की मांग की।
राहुल गांधी ने कहा, “छात्र न्याय के हकदार हैं। हमारे छात्रों के खिलाफ हुई क्रूरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाना चाहिए।” गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया इसमें कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई दिखाई गई है। वीडियो में पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते दिख रहे हैं।
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR तुरंत वापस नहीं ली गईं तो वह फिर से आंदोलन शुरू करेगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…