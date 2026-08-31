हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार सुबह हुई मुठभेड़ में दो संदिग्ध हत्यारों को ढेर कर दिया है। हत्यारों के नाम सुमित और मोहित हैं।

यह मुठभेड़ शामली के सदर कोतवाली पुलिस के तहत पड़ने वाले एक औद्योगिक इलाके में हुई है। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं।

पुलिस ने बताया है कि जब हत्यारों को पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस पर हमला कर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों हत्यारों को गोली लगी और अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

Shamli, Uttar Pradesh: Two suspected killers of Haryanvi singer Ankit Balyan, identified as Sumit and Mohit died during a police encounter in the industrial area under Sadar Kotwali police station limits



(Visuals from the spot) pic.twitter.com/6FCLbx34K6 — IANS (@ians_india) August 31, 2026

अंकित बालियान की कुछ दिन पहले उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह जिम से बाहर निकल रहे थे। बालियान के परिजनों ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की गुहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई थी।

बालियान की हत्या के मामले में काफी राजनीतिक विवाद भी देखने को मिला था और जाट समुदाय के लोगों ने भी हथियारों का एनकाउंटर किए जाने की मांग की थी।

यूपी पुलिस कर रही थी हत्यारों की तलाश

हत्यारों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ शामली, बागपत और मेरठ की पुलिस टीमों ने हरियाणा में डेरा डाला हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते कुछ दिनों में शामली, गाजियाबाद के लोनी, दिल्ली और सोनीपत में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली थी। पुलिस ने बताया था कि चार लोग दो मोटरसाइकिलों पर भागते हुए दिखाई दिए हैं।

इस बीच, खुद को गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गिरोह का सदस्य बताने वाले एक शख्स ने सोशल मीडिया पर बालियान की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पोस्टमार्टम में अंकित बालियान के शरीर में पांच गोलियां लगने की पुष्टि हुई थी, जिनमें दो सिर में लगी थीं।

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उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के मामले में बीजेपी नेता संगीत सोम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव हत्या के मामले में भी जाति का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।