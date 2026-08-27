हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के मामले में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई है। इस पोस्ट में अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर जितेंद्र जोगी गैंग ने ली है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस पोस्ट का अंकित बालियान की हत्या से वास्तव में कोई संबंध है?

अंकित बालियान की बुधवार देर शाम को हमलावरों ने उस वक्त गोली मार कर हत्या कर दी थी, जब वह जिम से बाहर निकल रहे थे। अंकित बालियान मूल रूप से शामली जिले के बंतीखेड़ा गांव के रहने वाले थे लेकिन वह हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में सक्रिय थे।

स्थानीय लोगों ने किया था प्रदर्शन

अंकित बालियान की मौत के बाद स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था। हालात को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंच गई थी।

पुलिस बोली- अहम सुराग मिले

शामली पुलिस का कहना है कि उसे इस मामले में अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही हथियारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) भानु भास्कर ने बताया है कि बालियान की हत्या के मामले को सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और इनमें से चार टीमों को हरियाणा भेजा गया है।

एडीजी ने कहा कि पुलिस की जांच जारी है। एडीजी ने यह भी बताया कि अंकित बालियान के परिवार का भी उन्हें सहयोग मिल रहा है।

क्या हुआ था बुधवार शाम को?

अंकित बालियान शाम 6:45 के आसपास जब जिम से बाहर निकले तो दो गाड़ियों में से उतरे चार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। बालियान को गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद आसानी से वहां से फरार हो गए।

सपा का योगी सरकार पर हमला

हत्या की इस वारदात को लेकर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का समस्त जाट समुदाय इसे अपने ऊपर हमला मानता है और नाराज है।

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