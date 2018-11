पति की एचआईवी से मौत, पत्नी भी संक्रमित, ससुराल वालों ने घर से निकाला

हरियाणा के यमुनानगर में एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर उसकी जिंदगी खराब करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पहले ससुराल वालों ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक महिला ने बुधवार (31 अक्टूबर, 2018) को इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि वो एचआईवी पोजिटिव है, और उसके ससुराल वालों ने उसके पति की मौत के बाद उसे घर से निकाल दिया, पति की मौत भी एचआईवी की वजह से हुई।

महिला ने ससुराल वालों पर उसकी जिंदगी खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे नहीं बताया कि गया कि पति को एचआईवी था। मगर अब मुझसे कहा जा रहा है कि मुझे घर में नहीं रखेंगे, मगर मैं ससुराल वापस लौटना चाहती हूं।

मामले में हरियाणा पीपीओ अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है। जांच के लिए दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले में ज्यादा जानकारी का इंतजार है।

Yamunanagar: An HIV positive woman filed complaint yesterday after her in-laws disowned her following the death of her husband who also died of HIV. Woman says “I didn’t know he had HIV. They now tell me that they don’t want me there but want to go back.” #Haryana pic.twitter.com/xH7WV0eQZJ

