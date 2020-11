निकिता हत्याकांड मामले में महापंचायत के बाद बवाल शुरू हो गया है। महापंचायत के बाद यहां पर कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ट्रक में भरकर पत्थर लाए गए थे और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने थोड़ी देर में स्थिति पर काबू पा लिया। दरअसल महापंचायत के बाद लोग हाईवे से हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने लोगों से हटने की अपील की तो आगजनी और पत्थरबाजी शुरू हो गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों ने हाइवे जाम किया गया और दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पत्थरबाजी होने लगी। अब भी घटनास्थल पर पत्थर से भरी ट्रॉलियां खड़ी हैं। महापंचायत के दौरान लोग शांति की अपील कर रहे थे लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने वहां से हटकर थोड़ी दूरी पर हिंसा शुरू कर दी।

आरोपियों की फांसी की मांग

निकिता हत्याकांड के खिलाफ आयोजित महापंचायत में आरोपियों की फांसी की मांग की गई है। यहां कहा गया कि अगले रविवार को इसी तरह की महापंचायत बुलाई जाएगी और तय किया जाएगा कि आगे की लड़ाई कैसे बढ़ेगी। इस महापंचायत में आसपास के गांव के लोग शामिल हुए थे। पुलिस ने कहा, भीड़ में कुछ शरारती तत्व शामिल हो गए थे। उनको पहचानने की कोशिश हो रही है। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

