संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर घिरे तो CM खट्टर की सफाई- दिल्ली से अलग है हरियाणा का मामला

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा के 4 संसदीय सचिवों का मामला दिल्ली से इतर है, और इस मामले में दिल्ली जैसी कार्रवाई की मांग करना ठीक नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ‘दिल्ली और हरियाणा के हालात अलग अलग हैं, हमारे यहां कानून पहले से मौजूद है, लेकिन फिर भी अदालत ने कहा कि यह ठीक नहीं है इसलिए हमने उन्हें संसदीय सचिव के पद से हटा दिया है।’ इस मामले में याचिकाकर्ता एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिव एक असंवैधानिक टर्म है, हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था और आदेश जारी किये थे, यदि दिल्ली और हरियाणा भारत के हिस्से हैं तो इनके लिए दो अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? इन सचिवों को (बीजेपी के विधायक) अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।बता दें कि जे एस भट्टी हरियाणा के 4 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

There is a difference in situation between Delhi & Haryana. We already have a law in place, but Court said this is not correct so we have removed them (4 BJP Haryana MLAs as Parliamentary secretaries): Haryana CM ML Khattar pic.twitter.com/fTR4dQfGHe

Chief Parliamentary Secretary is an unconstitutional term. HC has taken cognizance of this& issued orders. If Delhi & Haryana are part of India then how come there are two separate laws? The 4 secretaries (BJP Haryana MLAs) will have to be disqualified : JS Bhatti, Petitioner pic.twitter.com/kXuNrdcwgR

