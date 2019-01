हरियाणा के जोड़े ने शादी के कार्ड पर लिखवाया- गिफ्ट देना है तो AAP को वोट करो

शादी करने जा रहे हरियाणा के एक जोड़े ने विवाह में आने वाले मेहमानों से एक अनोखा उपहार मांगा है। जोड़े ने मेहमानों से उन्हें आशीर्वाद के रूप में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) को वोट देने अपील की है। दरअसल AAP के सोशल मीडिया रणनीतिज्ञ अंकित लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जसविंदर कौर और इंद्रजीत कौर का शादी कार्ड शेयर किया है। इस कार्ड के जरिए जोड़े ने 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की है। कार्ड में लिखा गया, ‘2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में AAP को वोट करें। यह वोट ही हमारा गिफ्ट होगा।’

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कादयान ने हरियाणा का एक और निमंत्रण कार्ड शेयर किया है। कार्ड में AAP का लोगो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर छपी है। इसके अलावा आप नेता गोपाल और नवीन जयहिंद की तस्वीर कार्ड के निचले हिस्से में छापी गई है।

आप प्रवक्ता ने निमंत्रण कार्ड की तस्वीर शेयर कर ट्वीट में लिखा कि यह हरियाणा में हर जगह है। जानना चाहिेए कि पिछले साल नवंबर में इसी तरह शादी कार्ड के जरिए एक शादी करने जा रहे एक जोड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील की थी। पीएम मोदी को वोट देने की अपील करने वाला यह कार्ड तब सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक पूर्व में शादी कार्ड के जरिए स्वच्छ भारत अभियान में लोगों से योगदान देने की अपील कर चुके हैं। पीएम मोदी ने खुद कुछ कार्ड्स की तस्वीरें रिट्वीट की थीं।

This is almost everywhere in Haryana…With love to @AamAadmiParty and @ArvindKejriwal , @AapKaGopalRai , @NaveenJaihind pic.twitter.com/MSRLS3RG74

— Kuldeep Kadyan (@KuldeepKadyan) January 18, 2019