VIDEO: बातचीत के दौरान पत्रकार से भिड़े सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा- बोलने की तमीज़ ठीक करो

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार (7 जुलाई) को एक पत्रकार से उलझ गये। दरअसल पत्रकार उनसे किसी मामले की जांच की मांग कर रहा था। लेकिन सीएम इस पर भड़क गये। सीएम ने कहा कि उन्हें मीडिया की नहीं जनता की सुननी है। सीएम ने कहा कि मीडिया का काम सवाल पूछना है आरोप नहीं लगाना। मुख्यमंत्री खट्टर सीएम विंडो पर शिकायतों के निपटारे को लेकर सवाल पूछे जाने पर पत्रकार से नाराज हो गये। जब पत्रकार ने सवाल पूछा और जांच कराने की मांग की तो सीएम ने कहा, ” आप कौन हैं? सीएम काफी उग्र हो गये उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें ज्यादा पता है। सीएम ने कहा, “मेरे मित्र मुझे ज्यादा पता है” इस पर पत्रकार ने कहा कि अगर पता तो कार्रवाई भी होती, तो सीएम ने कहा, “अरे हो रहा है…कल भी दो लोग सस्पेंड किये गये।”

#WATCH Heated exchange between Haryana CM ML Khattar and a journalist on issue of delay in addressal of grievances received on ‘CM window’ pic.twitter.com/sY7axKqeAM

— ANI (@ANI) July 7, 2018