फिल्म ‘पद्मावत’ को 25 जनवरी के दिन देशभर में रिलीज किए जाने पर करणी सेना के सदस्यों ने इशारों ही इशारों में धमकी दी है। सेना के सदस्यों ने गुरुग्राम में फिल्म के खिलाफ सिनेमाघरों में पर्चे बांटे हैं। इनमें कहा गया है कि सिनेमाघर पद्मावत को रिलीज नहीं करें। सेना के सदस्यों से जब पूछा गया कि अगर फिल्म को रिलीज किया जाता है तो वह क्या करेंगे? इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘इंतजार करो और देखो, 25 तारीख को क्या होता है।’ बताया जाता है कि ये लोग गुरुग्राम के थियेटरों में फिल्म को रिलीज नहीं करने की गुजारिश के साथ पहुंचे थे। वहीं लखनऊ में भी एक संगठन ने फिल्म पद्मावत के पोस्टर्स जलाएं हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह हर उस थियेटर के बाहर प्रदर्शन करेंगे जहां फिल्म रिलीज होगी।

Gurugram: Members of Karni Sena distribute a memorandum in all the theatres of the city asking them not to screen #Padmaavat, say “wait and watch what happens on 25th” when asked what would they do when the film is screened on 25th January. pic.twitter.com/lbinnedlvO

— ANI (@ANI) January 21, 2018