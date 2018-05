खुले मैदान की जगह मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें मुसलमान-हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर हुए तनाव पर सीएम ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी शासित हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों के बजाय नमाज मस्जिद या ईदगाह में पढ़े जाने चाहिए। बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर-53 में मुसलमानों द्वारा एक सार्वजनिक मैदान में नमाज पढ़े जाने का कुछ युवकों ने विरोध किया था। युवकों ने नमाज पढ़ने आए युवकों को धमकाकर भगा दिया था। ये घटना 20 अप्रैल को हुई थी। बाद में पुलिस ने इस मामले में 6 युवकों को गिरफ्तार किया था। इस मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रविवार (6 मई) को प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा, “कानून-व्यवस्था लागू कराना हमारा काम है, खुले में नमाज अब ज्यादा पढ़े जा रहे हैं, नमाज मस्जिदों या ईदगाह में पढ़े जाने चाहिए ना कि सार्वजनिक स्थानों पर।” बता दें कि पिछले शुक्रवार (4 मई ) को कई हिन्दू संगठनों ने गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़े जाने का विरोध किया। इन संगठनों की मांग है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं पढ़ा जाना चाहिए। सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए।

It is our duty to maintain law & order. There has been an increase in offering namaz in open. Namaz should be read in Mosques or Idgahs rather than public spaces: Haryana CM Manohar Lal Khattar on increase in the number of incidents of disrupting namaz in Gurugram pic.twitter.com/82ZQw6M2WN

