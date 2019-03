हरियाणा के गुड़गांव एक मुस्लिम परिवार को लाठी और दंडों से पीटा गया है। घटना गुड़गांव के धमसपुर गांव की है जहां होली की शाम 20-25 लोग घर में घुसे और परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। घर में उस वक्त बाहर से आए रिश्तेदार भी मौजूद थे। बताया जाता है कि मारपीट से पहले अपराधियों ने घर के बाहर क्रिकेट खेल लड़कों से बहस की। कहा गया कि मुस्लिम लड़के पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलें। पीड़िता समीरा ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि वो घर में कुछ महमानों के लिए खाना बना रही थीं। तब कुछ लोग अचानक घर में घुस गए। उन्हें रोकने की कोशिश की तो पीड़िता को भी लाठियों से पीटा गया। समीरा के मुताबिक, ‘मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है? इसपर उन्होंने जवाब दिया ‘आज इन मुल्लों को छोड़ना नहीं है।’

वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने समीरा के हवाले से बताया, ‘मैंने उनसे छोड़ देने की विनती की। मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी गाड़ियां और कीमती सामान ले गए। इसमें सोने की बालियां, सोने की चैन और 25,000 कैश भी ले गए। यह सब मैंने घर में रखा था।’ पीड़ित परिवार के घर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में घर की छत, वाहनों, खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया गया मालूम पड़ता है। मुस्लिम परिवार संग मारपीट के मामले में शुक्रवार (22 मार्च, 2019) देर रात एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक घटना करीब शाम पांच बजे मोहम्मद साजिद के घर में घटी। साजिद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और पिछले तीन सालों से पत्नी और अपने बच्चों के साथ रह रहे थे।

पुलिस शिकायत में परिवार के मुखिया साजिद के भतीजे दिलशाद, जिन्हें भी अपराधियों ने बुरी तरह पीटा, ने बताया समस्या उस वक्त शुरू हुई जब वो अन्य लोगों के साथ घर के पास खाली पड़े प्लॉट में क्रिकेट खेल रहे थे। तब दो अज्ञात लोग बाइक पर आए और कहने लगे कि हम यहां क्या कर रहें हैं? हम पाकिस्तान चले जाएं और वहां खेलें। वो लड़ने लगे। जब मेरे चाचा ने बीच बचाव किया। बाइक के पीछे बैठे दूसरे शख्स ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया और कहा, ‘रुको…हम तुम्हें बताएंगे। दस मिनट बाद तीन बाइक पर छह लोग आए। कुछ लोग पैदल चलकर घर की तरफ आ रहे थे। उनके हाथ में भाला, तलवार और लाठी जैसे हथियार थे।’

दिलशाद ने बताया, ‘उन्हें देखते ही हम घर की तरफ भागे। इस पर सबने हमसे घर से बाहर आने को कहा। उन्होंने कहा कि वो हमें मार देंगे। जब हम घर से बाहर नहीं आए। वो जबरन घर में घुस गए और हम पीटना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद परिवार के सदस्य का फोन छीन लिया। भीड़ ने पुरुषों को पीटा। बच्चों को धक्का दिया और कीमती सामान लेकर भाग गए।’

वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 307, 323, 427, 452 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। कुछ आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। भोंडसी पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों की धड़पकड़ के लिए छापेमारी जारी है, उम्मीद है उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एफआईआर में दिलशाद ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने घर खाली कर छोड़कर जाने को कहा नहीं तो इसपर कब्जा कर ल लेंगे।

Samira: We were making food for some guests when suddenly they entered our home. They beat me up with sticks when I tried to stop them. I asked them what has happened. But they said “aaj in mulloh ko chodna nahi”. They went upstairs, broke windows & doors & thrashed them brutally pic.twitter.com/gYOWrA4lO6

— ANI (@ANI) March 23, 2019