इस गांव में साल भर से लड़कियों के जींस पहनने, मोबाइल रखने पर बैन, अब बोलीं- ये तो पूरी तरह से गलत है

हरियाणा के सोनीपत के एक गांव में लड़कियों के जींस पहनने और मोबाइल रखने पर पंचायत ने पिछले एक साल से बैन लगा रखा है। यह मामला ईशापुर खेड़ी गांव का है। इस मामले को लेकर गांव के सरपंच प्रेम सिंह का कहना है, “हमारे गांव में लड़कियों के जींस पहनने और मोबाइल रखने पर पाबंदी है, ताकि वे इसका गलत फायदा न उठा सकें।” वहीं, गांव की पंचायत का यह फैसला वहां की लड़कियों को पंसद नहीं है और उनका कहना है कि यह बहुत गलत है। आदमी की मानसिकता में खराबी है न कि उनके कपड़ों में।

बिना अपना नाम उजागर किए एक लड़की ने एएनआई से बातचीत के दौरान कहा, “आप किसी लड़की का चरित्र उसके द्वारा पहने गए कपड़ों को देखकर कैसे तय कर सकते हैं? यह गलत है,खराबी पुरुषों की मानसिकता में है न कि उन कपड़ों में जो हम पहनते हैं।” हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरपंच प्रेम सिंह का कहना है कि यह फैसला तब लिया गया था, जब दो साल पहले कॉलेज जाने वाली तीन लड़कियां अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ लड़कों के साथ भाग गई थीं।

Haryana: For the past one year, a Panchayat in Sonipat’s Isaipur Khedi village has banned girls from wearing jeans and using mobile phones. Sarpanch Prem Singh says ‘Girls are not allowed to wear jeans in our village and as they misuse mobiles, we have banned that as well’ pic.twitter.com/rt3SRvwaWy

This is completely wrong,problem is in mentality of men, not in the clothes we wear. How can you judge the character of a woman from the clothes she wears?:Resident of Isaipur Khedi village in Sonipat where Panchayat had banned girls from wearing jeans and using mobiles #Haryana pic.twitter.com/ieZk0ne2mK

