हरियाणा के अस्पताल का हाल, डॉक्टर के सामने चपरासी ने लगाए मरीज को टांके

हरियाणा के रोहतक जिले के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। रोहतक जिले के सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में खाकी वर्दी पहने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मरीज के घाव में टांके लगाते हुए देखा गया। इस संबंध का वीडियो किसी ने शूट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब अधिकारी इस पूरे मामले की जांच की बात कह रहे हैं।

ये मरीजों के इलाज में लापरवाही का कोई पहला मामला नहीं है। इस घटना से सिर्फ तीन महीने पहले ही यानी अगस्त में रोहतक जिले के सांपला में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मरीज के घाव में टांके लगाते हुए देखा गया था। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। चतुर्थ श्रेणी कर्मी मरीजों को उस वक्त देख रहा था जब डॉक्टर और नर्स हॉस्पिटल परिसर में ही मौजूद थे। इस नए मामले में, ढाई मिनट के वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी मरीज के घावों को रोहतक के सिविल अस्पताल में सिल रहा है। ये वाकया शनिवार की देर रात का है। लेकिन इस दौरान कोई भी डॉक्टर या नर्स इमरजेंसी वॉर्ड में नहीं दिख रही है।

Haryana: A peon of Rohtak Civil Hospital stitched a patient’s wound on November 10 and the incident was caught on camera. The patient says, “My wound was bleeding. The doctor didn’t give me any painkiller. A peon came and stitched my wound in presence of the doctor.” pic.twitter.com/a3UYiuGTr1

