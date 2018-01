हरियाणा में एक और महिला ‘फॉक सिंगर’ का मर्डर, हैवानों ने गला रेता, खेत में फेंक दी लाश

हरियाणा में एक और महिला सिंगर की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। चार दिन से लापता फॉक सिंगर ममता (45) का शव गुरुवार (18 जनवरी) को सूबे के बनियानी गांव के पास गन्ने के खेत में खून से लथपथ मिला है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार गायिका की हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर की गई है। मामले में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। बता दें कि बीते साल हरियाणा की ही नामी सिंगर हर्षिता दहिया (22) की दिल्ली में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके सिर और गर्दन पर छह गोलियां मारी गईं। हर्षिता हरियाणा के पानीपत में अपना शो खत्म कर दिल्ली स्थित नरेला अपने घर लौट रहीं थीं। इस दौरान दो बदमाशों ने ओवरटेक कर उनकी गाड़ी रुकवाई।

तब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी देश राज ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, ‘शो खत्म कर वो अपने घर की ओर लौट रहीं थीं तभी पानीपत में बदमाशों ने कार से उनका पीछा कर उन्हें रुकवाया और हमला कर दिया।’

वहीं एक अन्य पुलिस अधिकारी के अनुसार बदमाशों ने कार रुकवाकर ड्राइवर और हर्षिता दहिया के दो सहायकों को बाहर आने के लिए कहा। इसके बाद बदमाशों ने कार में बैठी हर्षिता पर सात गोलियां चलाईं। जिनमें छह गोलियां उनके सिर और गर्दन में लगी। घटनास्थल पर ही हर्षिता की मौत हो गई। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए।

गौरतलब है कि घटना से पहले मृतक ने एक मोबाइल वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि वीडियो में उन्होंने कहा था कि वो इससे डरती नहीं।

Haryana: Folk singer Mamta murdered, body dumped in field in Rohtak’s Baniyani village.Police have sent the body for postmortem

