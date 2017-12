खौफनाक: रेप के बाद पांच साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डालकर कर दी हत्या

हरियाणा में कथित तौर पर पांच साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला सामने आया है। चौंकानी वाली बात यह है कि बच्ची के प्राईवेट पार्ट में लकड़ी डालकर उसकी हत्या की गई है। उसके शरीर को बुरी तरह नोचा गया है। बच्ची का खून से सना शव हिसार में उकलाना के टेलीफोन एक्सचेंज के पास मिला। कबाड़ चुनकर गुजारा करने वाले बच्ची के मां-बाप का कहना है कि वह उन्हीं के पास सो रही थी और उसे कोई उठाकर ले गया था। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल (एसआइटी) के गठन के आदेश दिए हैं। फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी तरफ शनिवार की हुई इस बर्बर हत्या के बाद स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और बाजार बंद कर दिया गया। लोगों ने जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की है।

गौरतलब है कि उकलाना के टेलीफोन एक्सचेंज के पास सुबह करीब छह बजे बच्ची का खून से लथपथ शव देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। शव की हालत देखकर लग रहा था कि उसके साथ काफी दरिंदगी की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। हिसार की पुलिस अधीक्षक मनीषा चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। चौधरी ने बच्ची के परिजनों से बातचीत की। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और पूरे क्षेत्र में जांच अभियान चलाया जा रहा है। आरोपी की तलाश के लिए गठित कई टीमें डॉग स्क्वायड के साथ जांच में जुट गई हैं। पुलिस का कहना है कि किसी अन्य जगह बच्ची से दुष्कर्म किया गया और इसके बाद उसकी हत्या कर के शव को यहां फेंक दिया गया। लड़की के साथ दरिंदगी की गई है और उसके शव की बुरी हालत है। पुलिस ने अज्ञात बलात्कारी व हत्यारे के खिलाफ भादंसं की धारा 376 व 302 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। हिसार के जिला अस्पताल में पांच डॉक्टरों की टीम ने बच्ची का पोस्टमार्टम किया।

वहीं मृत बच्ची की मां ने आगे बताया कि वह अपनी दो बेटियों के साथ तंबू में सो रही थी। रात को नौ बजे तक वे जागते रहे और उसके बाद सो गए। देर रात कोई दरिंदा उनकी पांच साल की छोटी बेटी को उठा ले गया। सुबह जब उन्होंने बेटी को तंबू में नहीं देखा तो उसको ढूंढा। इसके बाद उन्हें बेटी का शव टेलीफोन एक्सचेंज के पास लहूलुहान हालत में मिला। उसके पूरे शरीर पर जख्म मिले हैं। इस घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश महासचिव व पूर्व विधायक नरेश सेलवाल ने कहा कि उकलाना में पांच साल की बच्ची के साथ जो हुआ, वह दिल्ली की निर्भया से भी ज्यादा दर्दनाक है। आज हमारी बेटियां अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है।

Haryana: A 5-year-old girl was allegedly raped and brutally murdered by inserting a wooden stick into her private parts yesterday in Hisar’s Uklana village pic.twitter.com/tEaGwkUmZv

