हरियाणा में पिछले चार दिनों में छह रेप की वारदातों के बाद राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निशाने पर आ गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन छह महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ उनमें चार नाबालिग थीं। बीते मंगलवार (16 जनवरी, 2017) को अपराधियों ने साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार दिनभर लापता रही बच्ची रात को दर्द से कराहते हुए वापस लौटी। उसके कपड़े खून में सने हुए थे। उपचार के लिए जब बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने रेप की पुष्टि की। मामले में हिसार महिला पुलिस स्टेशन की स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार को कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।

वहीं एक अन्य मामले में बीते रविवार (14 जनवरी, 2017) को कक्षा-9 की छात्रा के साथ रेप की वारदात सामने आई। घटना सोनीपत सदर पुलिस स्टेशन के आसपास की बताई गई है। अब गुरुवार को भी गैंगरेप का मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार सूबे के फतेहाबाद में अपराधियों ने उस वक्त बीस वर्षीय महिला को हवस का शिकार बनाया जिस जब वह घर में अकेली थी। फतेहाबाद महिला पुलिस स्टेशन की इंचार्ज बिमला देवी ने बताया, ‘पीड़ित महिला ने दो लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला को मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों के धड़पकड़ के लिए विशेष दस्ते का गठन किया गया है।’

Haryana: A 20-year-old woman gang raped in Fatehabad’s Bhuthan village while she was alone in her house yesterday, special team formed to nab the accused. pic.twitter.com/m3VMuajbai

