नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमले का आरोप, हरियाणा पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार

गुड़गांव के सेक्टर-53 में बीते शुक्रवार को मुस्लिमों को नमाज नहीं पढ़ने देने के आरोप में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने 20 अप्रैल को मुस्लिमों को नमाज नहीं पढ़ने दी। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी तब वायरल हुआ था। वीडियो में वहां मौजूद कुछ लोग मुस्लिमों को जाने के लिए कह रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग मुस्लिमों से कह रहे हैं कि वो नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ें। इस मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनकी पहचान अरुण, मनीष, दीपक, मोनू उर्फ नंबरदार, मोहित और रविंदर के रूप में की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, सभी आरोपी वजीराबाद और कन्हाई गांव के हैं। दरअसल, शुक्रवार के दिन कुछ लोग सरस्वती कुंज इलाके के सामने खुले मैदान में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोग नारेबाजी करते हुए वहां पहुंचे और लोगों को नमाज पढ़ने से रोका। सामने आए वीडियो में लोग जय श्री राम और राधे-राधे के नारे लगा रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि मस्जिद किस लिए बनाया है। वीडियो में नमाज पढ़ रहे लोगों से भी जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा गया। एक मिनट 23 सेकंड के इस वीडियो में विवाद बढ़ता देख सभी मुस्लिम चले जाते हैं। इस दौरान एक शख्स कहता है, ‘अपने गांव में जाओ…वहां नमाज पढ़ो।’

सेक्टर-53 के पुलिस स्टेशन में तैनात स्टेशन हाउस ऑफिसर अरविंद दहिया ने बताया कि हमें वायरल वीडियो के बारे में पिछले सप्ताह पता चला। मामले में हाजिद शहजाद खान ने बुधवार (25 अप्रैल, 2018) को शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दहिया ने आगे बताया कि मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच जारी है, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

Haryana: Police arrested 6 people in connection with a video which showed them allegedly attacking people while they were offering namaz in Gurugram’s Wazirababd on 20 April. All the six people booked under various sections of IPC.

6 arrested by Gurgaon Police for disrupting namaaz in the city’s Sector 53 last Friday, with shouts of “Jai Sri Ram”, and directing those offering prayers to do so only in Masjids. Case was registered under 295A, 296, & 506 IPC yesterday. @IndianExpress pic.twitter.com/I17YNFIFlr

