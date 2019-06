हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास चौधरी की गुरुवार (27 जून, 2019) को अज्ञात बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। एसीपी जयबीर राठी ने बताया कि चौधरी पर हमला उस वक्त हुआ जब वह सेक्टर-9 स्थित पीएचसी जिम के बाहर अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे थे। इस गोलीबारी में कांग्रेस नेता की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों ने उनकी गाड़ी के दोनों तरफ से फायरिंगि की। उन्होंने बताया कि घटना को अंजाम देकर हमलावर सफेद रंग की गाड़ी में आए थे।

खास बात है कि प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने मामले में जानकारी होने से इनकार दिया है। उन्होंने कहा, ‘अभी मेरी जानकारी में नही हैं।’ पार्टी नेता की हत्या के बाद विपक्षी कांग्रेस प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘फरीदाबाद में कांग्रेस प्रवक्ता और नेता विकास चौधरी की हत्या एक निन्दनीय, शर्मनाक और दुखद घटना है। यह हरियाणा मे बिगड़ती कानून व्यवस्था का आईना है। प्रभु श्री चौधरी की आत्मा को शांति और परिवार को ये आघात सहने की शक्ति दे।’

बता दें कि जिस जगह कांग्रेस नेता की हत्या हुई वहां 12 गोलियों के खोखे मिले हैं, वहीं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में हमलावर दिखाई दे रहे हैं। एसीपी जयबीर ने बताया कि मामले को देख कर लगता है कि हत्या की साजिश काफी पहले से रची गई थी। इतना ही नहीं, इसके लिए संभवत: रेकी भी की गई होगी क्योंकि विकास चौधरी के जिम आने की बात हत्यारों को पहले से पता थी। पुलिस ने बताया कि चौधरी पर करीब 12 से 15 गोलियां दागी गईं। वह खुद गाड़ी चलाकर जिम पहुंचे थे, उनके साथ कोई नहीं था। गोलियां उनकी गर्दन, छाती पर मारी गईं। हत्या की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।

गोलियों की आवाज सुनते ही जिम में मौजूद पृथला गांव के नवीन सिंह सेक्टर- 9 के कुछ दुकानदारों के सहयोग से चौधरी को सर्वोदय अस्पताल ले गए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जिम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से अज्ञात हमलावरों की पहचान में जुट गई है। इसके अलावा हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें भी बनाई गई हैं। (भाषा इनपुट सहित)

#Breaking | Haryana CM @mlkhattar when confronted with questions on deteriorating law & order situation in the state, after a Congress leader Vikas Chaudhary was shot dead in Faridabad today, he said, ‘I have no information.’ | Gurpreet Singh with details. | #WakeUpKhattar pic.twitter.com/FCUEIWBv70

— TIMES NOW (@TimesNow) June 27, 2019