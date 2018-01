बुखार से मर गई गर्भवती महिला, अस्पताल ने 22 दिन के इलाज के लिए घरवालों को थमाया 18 लाख का बिल

अस्पतालों में इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूलने का चलन खत्म नहीं हो रहा है। गुड़गांव के नामी हॉस्पिटल के बाद अब फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक गर्भवती महिला को बुखार की शिकायत पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 22 दिन इलाज के बाद महिला की मौत हो गई। इसके बाद भी हॉस्पिटल प्रशासन ने महिला के परिजनों को करीब 18 लाख रुपए का बिल थमा दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार इतने दिनों तक चले इलाज के बाद ना महिला बची और ना ही उनके गर्भस्थ शिशु को बचाया जा सका। मामले में अब महिला के परिजनों ने हॉस्पिटल के खिलाफ जांच की मांग की है।

मृतक महिला के चाचा ने बताया कि उनकी भतीजी को बुखार था फिर भी उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। हॉक्टरों ने बताया कि उसे टाइफाइड है। बाद में बताया गया कि आंत में छेद हैं। ऑपरेशन के लिए हमसे तीन लाख रुपए जमा कराने के लिए कहा गया। कहा गया कि पूरी रकम जमा कराने के बाद महिला का ऑपरेशन हो जाएगा। मृतक के चाचा ने आगे बताया कि वह अभी तक 10-12 लाख रुपए जमा कर चुके हैं। उनसे 18 लाख रुपए मांगे गए हैं।

मामले में अब हॉस्पिटल के क्वालिटी और सेफ्टी विभाग के चैयरमेन डॉक्टर रमेश चंदाना ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ‘महिला 32 सप्ताह से गर्भवती थी। उसे पिछले 8-10 दिनों से बुखार था। टाइफाइड के शक आधार पर आईसीयू में इलाज शुरू किया गया।। बाद में महिला की आंत में छेद होने की जानकारी सामने आई। इसकी सर्जरी भी की गई। लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका।’

Haryana: A pregnant woman, suffering from fever, died at Faridabad’s Asian Hospital. Hospital administration handed over bill of Rs 18 Lakh to her family for a 22-days treatment. Relatives demand an investigation against hospital administration. (08.01.2018) pic.twitter.com/hKY1yLgUSj

