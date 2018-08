दिल्ली से सटे पड़ोसी राज्य हरियाणा में जानवर चोरी के शक में एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक घटना 2 और 3 अगस्त के बीच रात्रि की है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लगभग तीन लोग रात को जानवरों की चोरी करने आए थे। इस दौरान जिस घर के आस पास वे थे वहां के लोगों की नींद टूट गई। लोगों ने चोरों को खदेड़ा और एक को पकड़ लिया, जबकि दो चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। जिस चोर को लोगों ने पकड़ा था उसकी हाथ पैर बांध कर जमकर पिटाई कर दी गई। मारपीट में लगी चोट के कारण इस शख्स की मौत हो गई। मृतक शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

पुलिस ने मामले में तीन सगे भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया है, इनमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मृत व्यक्ति के बाएं हाथ और गले पर चोट के निशान पाए गये हैं, उसके शरीर के दूसरे अंगों पर भी चोट के निशान थे। जांच अधिकारी ने कहा कि श्रद्धाराम के बेटे, बीर, प्रकाश और राम किशन ने घर में बंधे भैस की चोरी करने आए चोर को पीटा, इसमें चोर की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मामले में राम किशन को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस के सामने शव की शिनाख्त कराने की चुनौती है। पुलिस को अब शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मृतक उम्र लगभग 28 साल है।

Palwal: 1 person beaten to death by villagers on suspicion of cattle theft in Behrola village, on intervening night of 2 & 3 August. Two people accompanying him fled away. Body sent for postmortem. Case filed against 3 brothers who were involved in beating, one arrested. #Haryana pic.twitter.com/YCoJ7AommP

