हरियाणा में जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता दिग्विजय चौटाला को डांसर सपना चौधरी पर बयान देना भारी पड़ गया है। दिग्विजय चौटाला के डांसर सपना चौधरी पर अभद्र बयान को लेकर हरियाणा महिला आयोग ने दिग्विजय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। महिला आयोग ने जेजेपी नेता से दो दिन के भीतर इस नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है।

मालूम हो कि दिग्विजय चौटाला ने हाल ही सपना चौधरी के भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि अब नाचने-गाने वाले लोग जो फूहड़पन के महारथी हैं, वे ठुमके लगवाकर भाजपा को वोट दिलवाएंगे, तो राजनीति का बेड़ा गरक हो जाएगा। दिग्विजय चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा था।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी व भाजपा अध्यक्ष को सोचना चाहिए कि भरे मंच पर एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री हस्ताक्षर करके सपना चौधरी को पार्टी में शामिल करवा रहा है। देश की संस्कृति और राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है? इससे पहले महिला आयोग ने दिग्विजय चौटाला से अपने दिए गए बयान पर दो दिन में सार्वजनिक माफी मांगने व आयोग को लिखित माफी भेजने को कहा है। ऐसा नहीं करने की सूरत में उन पर एफआईआर दर्ज करने का सिफारिश की जा सकती है।

मालूम हो कि डांसर सपना चौधरी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 7 जुलाई को भाजपा में शामिल हुई थीं। दिल्ली व हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपना चौधरी के पार्टी में शामिल होने के महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बात की उम्मीद है कि सपना चौधरी को पार्टी किसी सीट से उम्मीदवार भी बना सकती है।

#Breaking | Haryana Women’s Commission sends a notice to JJP neta Digvijay Chautala (@DVJChautala) over his sexist jibe on dancer and @BJP4India neta Sapna Choudhary. Chautala had said, ‘Ab thumke lagane wali BJP ke liye votes layegi’ (Now, a dancer will get votes for BJP). pic.twitter.com/3DqK5ELMy0

— TIMES NOW (@TimesNow) July 10, 2019