VIDEO: पति को पीट रहे थे गुंडे, लाठी लेकर अकेले भिड़ गई महिला

हरियाणा के यमुना नगर में एक शख्स को बेरहमी से पीटे जाने पर उसकी पत्नी ने लाठी लेकर बचाव किया। समाचार एजेंसी एएनआई ने घटना का वीडियो ट्वीट किया है, करीब 18 सेकेंड के वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को लाठियों से पीटते दिखते हैं, फिर एक महिला लाठी लेकर आती है और उन लोगों को खदेड़ देती है। जो शख्स पीटा जाता है, वह जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ दिखाई देता है और महिला हमलावरों पर चीखते हुए दिखाई देती है। वीडियो में एक और शख्स पास में टहलता हुआ दिखता है। इस घटना के पीछे क्या कारण रहा और कौन लोग उस शख्स को पीट रहे थे, इस बारे में जानकारी नहीं लग पाई है, लेकिन इस घटना का वीडियो आने पर सोशल मीडिया पर यूजर यह सवाल जरूर उठा रहे हैं कि पीटे जा रहे शख्स की मदद के करने के बजाय घटना को कौन शूट कर रहा था।

#WATCH: Woman saves her husband who was being beaten up by a group of men in #Haryana's Yamuna Nagar. pic.twitter.com/V9PpR0SWac

— ANI (@ANI) February 22, 2018