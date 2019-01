हरियाणा में जींद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे हैं। इस उपचुनाव में दो महिला उम्मीदवारों सहित कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी की तरफ से डा. कृष्णलाल मिढ़ा, इनेलो से उम्मेद सिंह के अलावा सांसद दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय सिंह चौटाला भी चुनाव लड़ रहें हैं। यह उपचुनाव जींद से इनेलो विधायक डा. हरिचंद मिढ़ा के निधन के कारण हो रहे हैं। फिलहाल जींद में सुबह 9 बजे तक 15% वोटिंग हो चुकी है।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश के आखिरी उपचुनाव में पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जींद विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,71,113 मतदाता हैं। इनमें करीब 80,000 महिलाएं हैं। बता दें कि जींद विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 158 मतदान केंद्र बनाये गये है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक जींद उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक जारी रहेगी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमित खत्री ने बताया कि 28 जनवरी (आज) को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं। इस बीच उपचुनाव में जीत की कामना लेकर कांग्रेस प्रत्याशी सुरजेवाला सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं।

Haryana: Voting is underway for by-poll to the Jind assembly constituency. Visuals from polling station number 80. #JindByelection pic.twitter.com/q4ilaYBz9A

— ANI (@ANI) January 28, 2019