हरियाणा के सोनीपत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के बच्चे पर हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पिटबुल बच्चे की तरफ झपट्टा मारते हुए दिखाई दे रहा है। कुत्ते के हमले के बाद महिला और अन्य लोगों ने बार-बार कुत्ते को हटाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। काफी मशक्कत के बाद कुत्ते को घर के अंदर ले जाया गया।

पहले बच्चे को सोनीपत के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसको रोहतक के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और उसकी हालत गंभीर है। इस घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ दिख रहा है कि बच्चा एक महिला की गोद में है। महिला बच्चे की बुआ बताई जा रही है। वह घर के बाहर बच्चे को टहलने के लिए लाई थीं।

घटना का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वह खड़ी होकर एक घर के सामने लोगों से बात कर रही हैं। इसी बीच घर का गेट खुलता है और पिटबुल कुत्ता बच्चे के ऊपर झपटा मारता है। ऐसा होते ही महिला के हाथ से बच्चा गिर जाता है और उसके बाद पिटबुल उस पर हमला कर देता है। वहां पर मौजूद व्यक्ति बचाने के लिए आता है लेकिन पिटबुल उसे आसानी से नहीं छोड़ता है। देखते-देखते कई और लोग अपने घर से बाहर आ जाते हैं। काफी मशक्कत के बाद कुत्ते के चंगुल से बच्चे को छुड़ाया जाता है, जिसके बाद तुरंत उसे अस्पताल लेकर लोग जाते हैं।

पलक झपकते ही पिटबुल कुत्ते ने 6 माह के बच्चे पर अटैक कर दिया.



6-7 लोग लगें तब जाकर जैसे तैसे बच्चे को कुत्ते की चंगुल से छुड़ाया गया. हालाँकि तब तक कुत्ता बच्चे को घायल कर चुका था. घटना हरियाणा के सोनीपथ की है. pic.twitter.com/3jcSGY7OTt — Priya singh (@priyarajputlive) September 18, 2026

इस मामले को लेकर अभी तक बच्चों के परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। ऐसे में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से पालतू कुत्तों से लोगों की सुरक्षा को लेकर बहस शुरू हो गई है।

यह भी पढ़ें- शिकायत अनसुनी होने पर कार्यकर्ता ने अधिकारी की मेज पर ही छोड़ा डॉगी

महाराष्ट्र के नासिक में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन ने उस समय अनोखा मोड़ ले लिया जब युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने दो आवारा कुत्तों को नगर पालिका के दफ़्तर में लाकर मुख्य अधिकारी की मेज़ पर छोड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शिवसेना की युवा शाखा (उद्धव ठाकरे) के ज़िला प्रमुख विक्रम रंधावे अन्य कार्यकर्ताओं के साथ निफाड़ के नगर पंचायत ऑफिस में जाते हैं और बोरियों में से कुत्तों को निकालकर अधिकारी की मेज पर छोड़ देते हैं। पढ़ें पूरी खबर