मशरुम का नाम देश क्या दुनियाभर में उस वक्त सुर्खियों में सबसे अधिक आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेहत का राज खोलते हुए मशरूम को अपनी डाइट का सबसे अहम हिस्सा बताया था। पीएम मोदी जिस मशरूम को खाते हैं उसकी कीमत 10 हजार रुपए से लेकर 30 हजार रुपए किलो है।

पंचकूला के किसान 15 साल से कर रहे मशरूम की खेती

मशरूम जितना महंगा है उतनी ही कमाई इसकी खेती में भी है। हालांकि इसकी खेती करने के लिए अच्छी ट्रेनिंग और सही जानकारी की बहुत जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसकी खेती करने से पहले इंसान के पास सब्र होना चाहिए। हरियाणा के पंचकूला जिले के मोरनी हिल्स के एक 57 साल के किसान वीरेंद्र बजवान इसका सटीक उदाहरण हैं जो 15 साल से अधिक समय से मशरूम स्पॉन (बीज) की खेती करते हैं।

8 तरह के मशरूम उगाते हैं वीजेंद्र

वीजेंद्र बजवान VMW न्यूट्रास्युटिकल्स OPC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी चलाते हैं, जो मशरूम स्पॉन (बीज) पैदा करता है। साथ ही वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स बनाकर उनकी मार्केटिंग भी करता है। उनकी यूनिट सिर्फ एक कनाल (0.125 एकड़) जमीन पर है, जहां वे कमर्शियली लगभग आठ तरह के मेडिसिनल मशरूम उगाते हैं।

20 लाख रुपए सालाना है टर्नओवर

वीरेंद्र बाजवान ने एक्सप्रेस को बताया है कि वे सिर्फ एक कनाल जमीन से मशरूम, खासकर गैनोडर्मा (रेशी मशरूम) की खेती करके और अपने एग्री-स्टार्टअप के जरिए किसानों के नेटवर्क के साथ काम करके लगभग 20 लाख रुपये सालाना मुनाफा कमाते हैं। वीजेंद्र ने 2010 मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद उन्होंने यह काम शुरू किया। शुरुआत में उन्हें 1 लाख रुपए सालाना का मुनाफा होता था, लेकिन यह धीरे-धीरे बढ़ता गया।

विजेंद्र के मुताबिक, उनकी यूनिट में एक बिल्डिंग है जिसमें 12 इनडोर कल्टीवेशन हॉल और एक मशरूम लैब है जो हर साल 30,000 से ज्यादा पूरी तरह से माइसीलियम से चलने वाले बैग बना सकती है। उन्होंने कहा कि इन बैग से हर साल 1,000 किलो तक सूखे मेडिसिनल मशरूम बन सकते हैं।

60 लाख रुपए के साथ शुरू किया था वेंचर

बाजवान ने कहा, “सूखे मेडिसिनल मशरूम का मार्केट प्राइस क्वालिटी के हिसाब से 1,600 रुपये से 4,000 रुपये प्रति किलो तक होता है।” बाजवान और उनकी पत्नी दर्शन देवी ने 2009 में लगभग 60 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ यह वेंचर शुरू किया था। इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने, मशीनरी खरीदने, कच्चा माल खरीदने और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में किया गया। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की पिंजौर ब्रांच से 16 लाख रुपये का लोन भी लिया। उन्हें हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से 8 लाख रुपये की सब्सिडी मिली।

कंपनी फ्री ट्रेनिंग भी देती है

बिजनेस मॉडल के बारे में बताते हुए बाजवान ने कहा कि उनकी कंपनी किसानों को 120 रुपये प्रति बैग के हिसाब से मेडिसिनल मशरूम के पूरी तरह से माइसीलियम से बने बैग बेचती है। मशरूम की किस्मों में शिटाके, गैनोडर्मा, लायन्स मेन और कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस शामिल हैं। कंपनी फ्री ट्रेनिंग भी देती है और तोड़े गए मशरूम को ऐसी कीमतों पर वापस खरीदती है, जिससे किसानों को उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर लगभग 20 परसेंट प्रॉफिट होता है।

”मैं किसान बनना चाहता था’: 61 साल के रिटायर्ड आर्मी जवान ड्रैगन फ्रूट उगाकर कमा रहे चार लाख

रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोगों की यही प्लानिंग होती है कि वह कामकाज से मुक्त होकर परिवार के साथ सुखद जीवन बिताएं, लेकिन ओडिशा के बालासोर जिले में मुकुलिशी गांव के रहने वाले प्रताप चंद्र राउल की कहानी जरा हटके है। कई सालों तक भारतीय सेना और उसके बाद ओडिशा पुलिस में सर्विस करने के बाद 61 वर्षीय प्रताप चंद्र राउल ने आराम करना नहीं बल्कि और पैसा कमाने का रास्ता चुना और इसके लिए उन्होंने अपने गांव में खाली पड़ी जमीन को ऑर्गेनिक ड्रैगन फ्रूट फार्म में बदल दिया। यहां पढ़ें पूरी खबर…