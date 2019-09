हरियाणा के जींद जिले में मंगलवार (24 सितंबर) को एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे 10 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर बताया कि जींद के रामराय गांव के पास एक तेल टैंकर ऑटोरिक्शा के ऊपर चढ़ गया। जिसके कारण आटो में सवार 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

कुछ युवक फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर चुके थे: मिली खबर के अनुसार, ऑटो में सवार युवक सेना भर्ती से वापस घर लौट रहे थे। इनमें से कुछ युवकों ने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर चुके थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

Haryana: 10 died, 1 injured after an oil tanker rammed into their autorickshaw near Ramrai village in Jind last night. They were returning from an Army recruitment rally. Police says “Relatives informed.Some of these were cadets at military academy. Academy has been informed too” pic.twitter.com/WD1DTOmMK3

सेना की भर्ती परीक्षा से वापस आ रहे थे युवक: पुलिस के अनुसार, यह हादसा हांसी रोड पर रामराय गांव के पास मंगलवार रात करीब 10 बजें हुआ था। आटो में सवार सभी युवक हिसार में चल रही सेना भर्ती परीक्षा में भाग लेने गए हुए थे। भर्ती परीक्षा खत्म होने के बाद वह अपने घर के लिए वापस लौट रहे थे, रास्ते में पीछे से आ रही एक तेल टैंकर ने आटो को टक्कर मारा और उसे रौंदते हुए आगे निकल गया। इस हादसे में मौके पर ही दस लोगों की मौत हो गई।

एक की हालत गंभीर: बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल शख्स को इलाज के लिए पीजीआई रेफर किया गया है। घायल शख्स की पहचान प्रेमजीत पुत्र सतीश के रूप में हुई है, जो बडताना का रहने वाला है।

