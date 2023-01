Haryana: सड़क हादसे में बाल-बाल बचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, काफिले में शामिल एस्कॉर्ट गाड़ी की ट्रक से टक्कर

Haryana Home Minister Anil Vij: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि टक्कर इतनी भीषण थी कि सुरक्षा वाहन ने मेरी कार को टक्कर मार दी।

Haryana Home Minister Anil Vij convoy: हादसे का शिकार हुआ अनिल विज का काफिला। (फाइल फोटो)

