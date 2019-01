हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुवार सुबह एक झुग्गी बस्ती भीषण आग की चपेट में आ गई। इस दौरान एक सात महीने के बच्चे की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस्ती में आग लगने से करीब 100 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं।

बता दें कि आग गुरुग्राम के नाथुपुर इलाके की झुग्गियों में आज सुबह (गुरुवार) सुबह करीब 10 बजे लगी। आग के तेजी से फैलने के कारण लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन इस बीच सात महीने का एक बच्चा आग की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

Haryana: More than 100 shanties gutted in a fire which broke out in Gurugram's Nathupur area today, a 7-month-old infant dead. At least 6 fire tenders are present at the spot. More details awaited.

— ANI (@ANI) January 24, 2019