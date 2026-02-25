हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सचिवालय भवन से कूदकर आत्महत्या कर ली। हरियाणा सिविल सचिवालय में तैनात विशेष सचिव ने बुधवार दोपहर कार्यालय भवन से कथित तौर पर कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 58 वर्षीय गणेश अरोरा के रूप में हुई है, जो हरियाणा सचिवालय में आईएएस अधिकारी हितेश मीना के कार्यालय में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे। पुलिस के मुताबिक, यह घटना दोपहर करीब 12.45 बजे घटी जब अरोरा कथित तौर पर अपने कार्यालय से बाहर निकले और सचिवालय भवन की छठी मंजिल से कूद गए।

चंडीगढ़ मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत शोर मचाया और उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित सरकारी मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया । हालांकि, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि घटना के समय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों और आसपास मौजूद अन्य लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।

पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुके थे गणेश अरोरा

सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि वह अपनी पोस्टिंग को लेकर कुछ समय से परेशान थे। उन्होंने कहा कि गणेश अरोरा से जुड़ी यह पहली घटना नहीं है। इस सप्ताह की शुरुआत में, उन्होंने कथित तौर पर आठवीं मंजिल से कूदने का प्रयास किया था लेकिन सहकर्मियों ने समय रहते उन्हें रोक लिया था। इससे पहले एक अन्य घटना में, कर्मचारियों ने हस्तक्षेप करके उन्हें सातवीं मंजिल से कूदने से रोका था।

घटनास्थल या उनके कार्यालय से अभी तक कोई आत्महत्या नोट बरामद नहीं हुआ है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और चिकित्सा रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

