हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान विनेश फोगाट ने जुलाना विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दिया था जबकि उनके खिलाफ भाजपा से योगेश बैरागी मैदान में थे, जिन्होंने विनेश फोगाट को कड़ी टक्कर दी थी। योगेश बैरागी भले ही चुनाव हार गए लेकिन अब बीजेपी सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। हरियाणा सरकार ने योगेश बैरागी को समाज कल्याण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है।

योगेश बैरागी को हरियाणा सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी

योगेश बैरागी बीजेपी के अनुशासित कार्यकर्ता माने जाते हैं। भले ही विनेश फोगाट ने चुनाव में जीत दर्ज की थी लेकिन योगेश की राजनीतिक लड़ाई काफी चर्चा में रही थी। जुलाना जाट बहुल सीट है और तमाम घटनाक्रम के बाद जब यहां पर विनेश के लिए मुकाबला एक तरफा माना जा रहा था, ऐसे समय में योगेश बैरागी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। मात्र 6000 वोटों से विनेश फोगाट चुनाव जीत पाई थीं।

कौन हैं योगेश?

जींद जिले के सफ़ीदों के रहने वाले योगेश वर्तमान में हरियाणा भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। 35 वर्षीय योगेश राज्य में पार्टी के खेल प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं। योगेश बैरागी प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान अपनी सामाजिक सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। चेन्नई में आई बाढ़ के दौरान वे राहत और बचाव कार्यों में शामिल थे और उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास ‘वंदे भारत’ मिशन में भी भाग लिया था।

योगेश के अनुसार वह भाजपा में शामिल होने के लिए ‘वंदे भारत’ मिशन की सफलता से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक होने के नाते योगेश का कहना है कि उनके पैतृक गांव में मौजूद चुनौतियों, विशेष रूप से बेरोजगारी, ने उन्हें राजनीति को चुनने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे इस समस्या का समाधान कर सकें।

6015 वोटों जीतीं थी विनेश

जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट को 65080 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के योगेश कुमार को 59065 वोट मिले थे। इस प्रकार से विनेश फोगाट ने 6015 वोटों से जीत दर्ज की थी।

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भारतीय जनता पार्टी ने अर्चना गुप्ता को पार्टी की हरियाणा इकाई का प्रमुख नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति के साथ ही प्रदेश भाजपा को चार दशक बाद दूसरी महिला अध्यक्ष मिली है। पढ़ें पूरी खबर