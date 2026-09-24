हरियाणा पुलिस गैंगस्टर मैनपाल बादली को उसके शादी समारोह में लेकर पहुंची है। कोर्ट ने मैनपाल बादली को शादी के लिए 12 घंटे की पैरोल दी है। वह अपनी कंबोडियाई महिला पार्टनर से शादी कर रही है। गैंगस्टर मैनपाल बादली पर 22 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट और डकैती के मामले भी शामिल हैं।
कौन है गैंगस्टर मैनपाल बादली? – झज्जर जिले के बादली गांव का रहने वाला मैनपाल साल 2000 में अपने चाचा के कत्ल का बदला लेने के बाद सुर्खियों में आया। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई हत्याओं को अंजाम दिया। वह किसी अन्य गिरोह से जुड़े बिना खुद का नेटवर्क चलाता था।
हत्या के तीन मामलों में हो चुकी है उम्रकैद
साल 2014 में भोंडसी जेल में रहने के दौरान भी उस पर एक अन्य कैदी की चाकू मार कर हत्या करने का आरोप लगा था। हत्या के तीन अलग-अलग मामलों में उसे 2010 में उम्रकैद की सजा मिल चुकी है।
जुलाई 2018 में वह पैरोल मिलने पर छह हफ्ते के लिए जेल से बाहर आया लेकिन वापस नहीं लौटा। उसने ‘सोनू कुमार’ नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और गुरुग्राम के एक फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवा लिया।
इसके बाद वह 7 जुलाई 2019 को वह कोलकाता और बैंकाक के रास्ते कंबोडिया भाग गया। रास्ते में उसने मॉरीशस और इंडोनेशिया की यात्रा भी की, लेकिन आखिरकार कंबोडिया के सिएम रीप शहर को अपना ठिकाना बनाया।
हरियाणा एसटीएफ ने मैनपाल को दोबारा कैसे पकड़ा?
हरियाणा एसटीएफ को जब कंबोडिया में मैनपाल असली पहचान स्पष्ट हुई, तो इंटरपोल ने विदेश मंत्रालय और सीबीआई के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया गया। कंबोडियाई प्रशासन के राजी होने पर एसटीएफ की एक टीम कंबोडिया भेजी गई, जिसने उसे हिरासत में लेकर भारत वापस लाया।
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काला जठेड़ी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पैरोल दी गई थी। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों के साथ काला जठेड़ी स्वागत किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।