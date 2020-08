गुरुग्राम में गिरा निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा, हादसे के बाद अफरा-तफरी

हरियाणा के गुरुग्राम में सोहना रोड पर शनिवार रात एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हादसे के बाद आस-पास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। यह घटना विपुल ग्रीन्स के पास की है, जिसमें फिलहाल किसी के जान के नुकसान की खबर नहीं है।

जानकारी के मुताबिक, यह फ्लाईओवर बादशाहपुर एलिवेटेड हाईवे का हिस्सा था। छह किलोमीटर लंबे हाईवे का यह हिस्सा रात साढ़े नौ बजे गिरा था। यह एलिवेडेट रोड फिलहाल निर्माणाधीन है, जिसका काम NHAI संभाल रहा है।

फ्लाईओवर गिरने के बाद आसपास रहने वालों और वहां से गुजरने वालों ने इस गिरे फ्लाईओवर की तस्वीरें कैद कीं और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया।

इसी बीच, घटना की तस्वीरें शेयर करते हुए AAP ने इसे मुद्दा बनाया। आप गुरुग्राम के टि्वटर हैंडल से कहा गया, “सोहना रोड पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर गिर गया। हम सभी की सुरक्षा की कामना करते हैं। सरकार और कंस्ट्रक्शन कंपनी इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए।”

इसी बीच, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर बताया कि सोहना रोड पर इस एलिवेटेड कॉरिडोर का एक स्लैब गिरा। दो लोग जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। NHAI टीम, एसडीएम और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर है।

बता दें कि चौटाला के पास सूबे के Public Works Department का कार्यभार भी है। यह हादसा तब हुआ है, जब दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है।

Slab of elevated corridor Sohna rd Gurugram collapsed. There have been 2 injuries and both have been admitted and under treatment. NHAI team, SDM and civil defense team are at site. pic.twitter.com/FZUZjymis5

— Dushyant Chautala (@Dchautala) August 22, 2020