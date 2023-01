Republic Day पर किसान बढ़ाएंगे सरकार की परेशानी, बड़ी रैली निकालने का किया ऐलान

Farmers Rally: अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए इस रैली में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के किसानों के भाग लेने की उम्मीद है।

Haryana: जींद में बैठक के दौरान किसान (Source- EXPRESS PHOTO)

