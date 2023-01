Haryana: पानीपत में सिलेंडर लीकेज से घर में लगी आग, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

Haryana: पानीपत में एक घर में गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई। इस हादसे में पूरा परिवार जलकर राख हो गया।

blast: तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है (Source- Indian Express)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram