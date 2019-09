हरियाणा में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची (Candidate List) जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर (Haryana CM ML Khattar) करनाल से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बबीता फोगाट दादरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस सीट में योगेश्वर दत्त (Wrestler Yogeshwar Dutt) समेत कुल 78 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।

रेसलर से हॉकी चैंपियन तक मैदान मेंः बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला (Haryana BJP President Subhash Barala) को टोहाना से टिकट मिला। वहीं योगेश्वर दत्त सोनीपत के बरौदा से, अंबाला कैंट (Ambala Cantt Candidate) से अनिल विज, पेहोवा सीट से संदीप सिंह को टिकट मिला है। कैप्टन अभिमन्यु को नारनौंद से, ओमप्रकाश धनखड़ को बादली से टिकट मिला है। 90 सीटों वाले हरियाणा में 21 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होगा।

BJP releases its first list of 78 candidates for #HaryanaAssemblyPolls. https://t.co/lxbhbqQA3J pic.twitter.com/ieueZ4d4Ip

— ANI (@ANI) September 30, 2019