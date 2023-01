Gurmeet Ram Rahim: राम रहीम ने फिर मांगी पैरोल, लेकिन इस बार सरकार ने लिया अलग फैसला

Ram Rahim: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इन दिनों रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Source- Indian Express)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram