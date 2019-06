हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी की गुरुवार (27 जून 2019) को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदमाशों ने कांग्रेस प्रवक्ता पर फरीदाबाद के सेक्टर-9 में स्थित एक जिम के बाहर हमला किया। वह अपनी कार में बैठे हुए थे तभी बदमाश आए और उनपर गोलियां चला दीं।

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में यह खौफनाक मंजर कैद हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो-तीन बदमाश एक कार से बाहर निकलते हैं और फिर विकास चौधरी की एसयूवी कार के बाहर खड़े होकर उनपर गोलियां दाग देते हैं। लगातार फायरिंग के बाद वह तुरंत वहां से फरार हो जाते हैं।

घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर संवेदना प्रकट की है। उन्होंने ट्वीट किया ‘फरीदाबाद में कांग्रेस प्रवक्ता और नेता विकास चौधरी की हत्या एक निन्दनीय, शर्मनाक और दुखद घटना है। यह हरियाणा मे बिगड़ती कानून व्यवस्था का आईना है। प्रभु श्री चौधरी की आत्मा को शांति और परिवार को ये आघात सहने की शक्ति दे।’

Shocking to witness the brutal murder of our @INCHaryana spokesperson @_Vikaschaudhary today in Faridabad. We r deeply hurt by this gruesome murder and I appeal @cmohry to take strictest action@IYC @INCMumbai @milinddeora @OfficialUrmila #JusticeforVikasChaudhary pic.twitter.com/w3FxXxl69L

— Sanjay Vishwakarma (@SanjayV_INC) June 27, 2019