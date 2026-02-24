हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से समूह-डी की भर्तियों के लिए जल्द सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से समूह-डी की भर्तियों के नियमों में संशोधन किया जा चुका है। अब सरकार की तरफ से आयोग को संशोधित अधिसूचना भी दे दी गई है।

चयन सीईटी में प्राप्त अंकों पर आधारित

हरियाणा में अब चतुर्थ श्रेणी (समूह डी) पदों पर सभी भर्तियां सामान्य पात्रता परीक्षा अंकों के आधार पर होंगी। सामाजिक-आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंकों को खत्म कर दिया गया है जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं से कम निर्धारित है, उन्हें छोड़कर अन्य सभी पदों पर चयन सीईटी में प्राप्त अंकों पर आधारित रहेगा।

प्रदेश सरकार ने समूह-डी पदों पर भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा मेरिट आधारित बनाने की दिशा में यह महत्त्वपूर्ण संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत सामान्य पात्रता परीक्षा का कुल स्कोर 100 फीसदी सामान्य पात्रता परीक्षा के अंकों पर आधारित होगा। हिम्मत सिंह ने युवाओं से आह्वान किया कि वह अपने दस्तावेज तैयार कर लें।

चिकित्सा एवं पैरामेडिकल कर्मियों की कमी

गौरतलब है कि हरियाणा के अस्पतालों में चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल कर्मियों के हजारों पद खाली पड़े हैं। रानियां से इनैलो विधायक अर्जुन चौटाला के प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने रपट सदन के पटल पर रखी। रपट के अनुसार राज्य में कई महत्त्वपूर्ण श्रेणियों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं।

मंत्री ने बताया कि सिविल सर्जन व समकक्ष स्वास्थ्य अधिकारियों के 51 में से 22 पद खाली हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 644 में से 210, चिकित्सा अधिकारी के 4,054 में से 541 रिक्त, दंत चिकित्सक के 725 में से 87 रिक्त, एमपीएचडब्ल्यू (फिमेल) के 2,724 में से 779 खाली तथा एलटी (जी) के 1,335 में से 407 रिक्त हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।