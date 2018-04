थम नहीं रही दरिंदगी, अब रोहतक में नाले से मिली बच्ची की लाश

गैंगरेप की दो बड़ी घटनाओं से देश इस वक्त सदमे में है। लोग कठुआ और उन्नाव कांड से उबर भी नहीं पाए हैं कि हरियाणा के रोहतक जिले में फिर एक मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहां के एक गांव में नाले से एक बच्ची की लाश बरामद की गई है। बच्ची की लाश एक बैग के भीतर थी, जिसकी साल नौ से 10 साल के बीच आंकी जा रही है। आपको बता दें कि इससे ठीक पहले गुजरात में भी एक नाबालिग बच्ची का लाश मिली थी। यह मामला सूरत का था, जहां नौ साल की मासूम की लाश पर चोट के करीब 100 जख्म पाए गए थे।

विचलित करने वाली यह घटना टिटौली माइनर गांव की है। सबसे पहले बच्ची की लाश गांव के पास स्थित हर्बल पार्क में तैनात एक सुरक्षा गार्ड व एक अन्य शख्स ने देखी थी। रामभगत नाम के शख्स ने बताया कि घटनास्थल पर कुत्ते बैग को नोचने-फाड़ने में जुटे थे। उनको उसने भगाया और बैग देखा, तो अंदर बच्ची की लाश थी। लाश के बुरी तरह से सड़ जाने के कारण उससे भीषण दुर्गंध आ रही थी। बैग भी लाश फूलने के कारण बड़ा-सा नजर आ रहा था।

Body of a 9-year-old girl found inside a bag in a drain in Rohtak's Titauli village. Police begin investigation. #Haryana pic.twitter.com/ZbQ6Ljf4tL

— ANI (@ANI) April 16, 2018