हरियाणा में एक भाजपा नेता की दबंगई का मामला सामने आया है। दरअसल भाजपा नेता ने पहले अपनी गाड़ी गलत दिशा में दौड़ायी, जब इस पर मौके पर तैनात होमगार्ड ने आपत्ति की तो भाजपा नेता का ड्राइवर होमगार्ड से ही भिड़ गया और गाड़ी नहीं रोकी। जब होमगार्ड ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो भाजपा नेता के ड्राइवर ने होमगार्ड को कार के बोनट पर ही लटका दिया। टाइम्स नाऊ की एक खबर के अनुसार, घटना हरियाणा के रेवाड़ी की है। सोमवार को भाजपा नेता सतीश खोडा अपनी कार से कहीं जा रहे थे। इसी बीच उनकी कार गलत दिशा में जाने लगी तो मौके पर खड़े होमगार्ड ने कार को रोक दिया, जिसके बाद हंगामा शुरु हो गया।

दरअसल भाजपा नेता की कार का ड्राइवर होमगार्ड से भिड़ गया। इस दौरान दोनों के बीच गरमा-गरम बहस शुरु हो गई। इस बहस के चलते मौके पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। होमगार्ड जहां कार रोकने को कह रहा था, वहीं भाजपा नेता का ड्राइवर गाड़ी ना रोकने की बात पर अड़ा था। भाजपा नेता के ड्राइवर ने इसी बीच गाड़ी चला दी तो होमगार्ड भी कार के बोनट पर चढ़ गया। इसके चलते कुछ देर के लिए सड़क पर ट्रैफिक भी बाधित रहा। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है।

#Breaking | VVIP Arrogance Caught on CCTV: Rewari BJP neta’s car was running on the wrong side, when stopped by Home Guards, the driver of the neta rammed the car into guard. | Gurpreet Chinna with details. pic.twitter.com/Bf3Q3TSaL4

— TIMES NOW (@TimesNow) June 24, 2019