पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी-अकाली दल गठबंधन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को एक जनसभा में इस बात का मजबूत संकेत दिया है कि दोनों राजनीतिक दल एक बार फिर से साथ आ सकते हैं।

पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के एक बार फिर साथ आने की चर्चाओं को तब बल मिला था जब अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात हुई थी।

हरसिमरत कौर बादल ने यह संकेत संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की शहादत की 41वीं बरसी के मौके पर आयोजित अकाली दल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया।

क्या कहा हरसिमरत कौर बादल ने?

हरसिमरत कौर बादल ने कहा, ”गुरु साहिब कृपा करें। बोलना मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं अपनी जुबान रोक रही हूं। आपको खुद ही पता चल जाएगा।”

हरसिमरत ने कहा, ”ईश्वर हम पर कृपा करें और लोग हमें हिम्मत दें। ऐसे समझौतों के जरिए, जिनसे विकास और तरक्की से जुड़े काम दिल्ली से किए जाते थे, एक बार फिर पंजाब में उसी विकास और तरक्की की नींव रखी जा रही है, जिससे पंजाब और पंजाब के लोगों को फायदा होगा।”

कृषि कानूनों को लेकर टूट गया था गठबंधन

सुखबीर सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद से ही शिअद के भाजपा के साथ गठबंधन करने की अटकलें शुरू हो गई थीं। शिअद पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा था लेकिन तीन कृषि कानूनों को लेकर वह गठबंधन से अलग हो गया था। इसके बाद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।

किसानों के एक साल लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया था।

विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल ग्रामीण और सिख मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है तो भाजपा शहरी मतदाताओं के बीच आधार बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ महीनों में दो बार पंजाब जा चुके हैं।

पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाले भगवंत मान सरकार के सामने विपक्षी दल कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल सहित कुछ अन्य क्षेत्रीय पार्टियों पूरे दम-खम के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे।

फिलहाल, हरसिमरत कौर बादल की टिप्पणी से यह लगभग साफ हो गया है कि बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन होगा।

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1947 में सरपंच के रूप में राजनीतिक करियर शुरू करने से पहले पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल सरकारी नौकरी करना चाहते थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।